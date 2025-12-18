Графік відключення світла в Харківській області на 19 грудня складено з урахуванням мінімізації незручностей для мешканців.

Графік відключення світла в Харківській області на 19 грудня передбачає планові перерви в електропостачанні на території Люботинської міської громади Харківського району, передає Politeka.

За офіційною інформацією, роботи триватимуть 19 грудня з 09:16 до 16:45. Тимчасові знеструмлення пов’язані з технічним обслуговуванням мереж і мають плановий характер.

Без електроенергії у зазначений період залишаться окремі вулиці селища Барчани. Зокрема, відключення охопить вулиці Соборності України, Караванську та Петропавлівську разом із прилеглими провулками — Караванським, Любицьким і Петропавлівським, а також тупик Караванський. Обмеження стосуються житлових будинків за конкретними адресами, визначеними енергетиками.

У громаді зазначають, що графік відключення світла в Харківській області на 19 грудня складено з урахуванням мінімізації незручностей для мешканців. Після завершення робіт подачу електроенергії планують відновити у повному обсязі.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до перерви в електропостачанні, зарядити необхідні пристрої та, за можливості, скоригувати побутові й робочі плани на час проведення робіт.

Мешканцям радять заздалегідь перевірити роботу альтернативних джерел освітлення, підготувати ліхтарі, свічки та павербанки для мобільних пристроїв. Корисно заздалегідь зарядити телефони, ноутбуки та інші гаджети, щоб залишатися на зв’язку під час відключення. Рекомендується вимкнути з розеток побутову техніку та електроніку, що чутлива до стрибків напруги, аби уникнути пошкоджень.

