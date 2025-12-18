Новий графік руху поїздів у Тернопільській області передбачає деякі нововведення для зручності місцевих мешканців.

Новий графік руху поїздів у Тернопільській області почав діяти з 14 грудня, повідомляє Politeka.

Тепер пасажирський склад зі сполученням Рава-Руська - Коломия офіційно зупиняється на залізничній станції Товсте, що робить подорожі більш зручними для жителів та гостей Товстенської громади.

Згідно з повідомленням селищної ради, новий графік руху поїздів у Тернопільській області передбачає додаткову зупинку, яка значно полегшує пересування до Львова та інших міст.

Це важливий крок для покращення транспортного сполучення регіону, який дозволяє студентам, працівникам і туристам планувати свої поїздки без зайвих пересадок.

У селищній раді подякували АТ "Укрзалізниця" за увагу до потреб громади та за підтримку ініціатив, спрямованих на підвищення якості пасажирських перевезень.

Квитки на цей поїзд вже доступні для придбання, і пасажири можуть планувати подорожі, враховуючи нововведення.

Окрім нового графіка руху поїздів у Тернопільській області, в "Укрзалізниці" нагадали про програму "3000 км". Вона покликана стимулювати внутрішній туризм у непіковий зимовий період.

Верифіковані користувачі застосунку УЗ можуть отримати 3000 бонусних кілометрів для чотирьох безкоштовних поїздок у плацкарті, купе чи другому-третьому класі.

Для цього необхідно оновити застосунок, пройти верифікацію через "Дія.Підпис", активувати програму та обрати поїзди з позначкою "3000". Додаткові послуги, такі як постіль та чай, оплачуються окремо. Тож місцевих мешканців закликають скористатися такою можливістю.

