Ситуація лишається напруженою через дефіцит продуктів у Харківській області та стабільний попит на імпортні товари.

У Харківській області спостерігається дефіцит продуктів, що користуються високим попитом серед місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.

Аналітики зазначають, що найбільш критична ситуація зараз із томатами. Вітчизняний ринок значною мірою залежить від імпорту, головним постачальником якого є Туреччина. Власні тепличні комбінати завершують сезон збору, тому обсяги української продукції значно зменшилися. Це прямо впливає на формування вартості та створює нестачу товару у магазинах.

Експерти пояснюють, що зростання цін на помідори пов’язане із дефіцитом продукції протягом останніх тижнів. Оскільки урожай тепличних томатів фактично завершено, задовольнити весь попит вдалося лише частково за рахунок імпорту, який не покриває потреби споживачів у повному обсязі. У таких умовах продавці змогли підвищити відпускні ціни. Тенденція до подорожчання може зберігатися й надалі.

Одночасно зростає вартість тепличних огірків. Основна причина — дефіцит продукції в окремих регіонах та високий попит від роздрібних мереж. Це формує умови для подальшого підвищення розцінок на цей сегмент.

Щодо картоплі, експерти прогнозують стабільну пропозицію протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку, де наразі спостерігається надлишок врожаю та рекордно низькі ціни. Це може стимулювати імпорт дешевшої картоплі та стримати зростання вартості в Україні.

Таким чином, ситуація лишається напруженою через дефіцит продуктів у Харківській області та стабільний попит на імпортні товари. Місцевим жителям радять уважно стежити за цінами та планувати закупівлі заздалегідь, щоб уникнути різких витрат на базові продукти.

