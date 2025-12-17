Новий графік руху поїздів у Полтавській області додасть більше зручності до поїздок залізницею, тож розповідаємо про нововведення.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає появу прямого міжнародного залізничного маршруту з Кременчука до польського Перемишля, повідомляє Politeka.

Зміни набудуть чинності наприкінці грудня і суттєво спростять поїздки для пасажирів, які планують подорожі до Європи без зайвих пересадок.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області почне діяти з 28 грудня. Саме з цієї дати пасажири зможуть скористатися прямим залізничним сполученням до польського Перемишля, що значно полегшить поїздки за кордон у зимовий період.

Йдеться про маршрут, який працюватиме без пересадок, що особливо важливо для родин з дітьми, людей старшого віку та тих, хто подорожує з багажем.

За наявною інформацією, міжнародне сполучення реалізують у форматі причіпних вагонів. Вони курсуватимуть у складі пасажирського складу зі сполученням Кременчук-Ужгород і, відповідно до розкладу, приєднуватимуться до основного маршруту.

Такий підхід дозволяє зберегти стабільність курсування і водночас розширити географію поїздок без запуску окремого складу.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передббачатиме, що відправлення з Кременчука буле о 17:50. А наступного дня об 11:20 пасажири прибуватимуть до кінцевої станції в Польщі.

Загальний час у дорозі становитиме 18 годин 30 хвилин. Для міжнародного маршруту з урахуванням проходження кордону це вважається досить зручним розкладом.

Даний пасажирський склад проходитиме через Київ, Вінницю та Львів, тож скористатися цим міжнародним сполученням зможуть не лише жителі нашого регіону, а й мешканці центральних та західних областей.

