Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надає всі умови для комфортного перебування.

В Одесі розпочався експериментальний проєкт із безкоштовного проживання та надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які після тривалого медичного догляду потребують підтримки у повсякденному житті та соціальній адаптації.

Програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців за кошти державного бюджету. Учасники зможуть скористатися такими послугами:

житло з усіма необхідними зручностями;

можливість самостійно готувати їжу та організовувати побут;

допомогу у веденні домашнього господарства;

сприяння у розвитку та відновленні соціальних навичок;

підтримку у подоланні складних життєвих обставин;

залучення фахівців або відповідних служб за потреби, незалежно від форми власності.

Проживання надають фізичні та юридичні надавачі соцпослуг, які:

включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів;

мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання послуги.

У Міністерстві підкреслюють, що ініціатива спрямована не лише на тимчасове розміщення людей, які втратили житло через війну. Основна мета — відновлення самостійності, почуття стабільності та особистої безпеки ВПО, забезпечення умов для повсякденного життя та соцадаптації.

Додатково наголошується, що безкоштовне житло для ВПО в Одесі надає всі умови для комфортного перебування, допомагає підтримати незалежність та створює можливості для відновлення звичного ритму життя навіть у складних обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати.