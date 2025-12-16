Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет все условия для комфортного пребывания.

В Одессе начался экспериментальный проект по бесплатному проживанию и предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Инициатива ориентирована на внутренне перемещенные лица, которые после длительного медицинского ухода нуждаются в поддержке в повседневной жизни и социальной адаптации.

Программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев за счет государственного бюджета. Участники смогут воспользоваться следующими услугами:

жилье со всеми необходимыми удобствами;

возможность самостоятельно готовить еду и организовывать быт;

помощь в ведении домашнего хозяйства;

содействие в развитии и восстановлении социальных навыков;

поддержку в преодолении сложных жизненных обстоятельств;

привлечение специалистов или соответствующих служб при необходимости независимо от формы собственности.

Проживание предоставляют физические и юридические предоставлятели соцуслуг, которые:

включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг;

отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров;

имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления услуги.

В Министерстве подчеркивают, что инициатива направлена ​​не только на временное размещение людей, лишившихся жилья из-за войны. Основная цель – восстановление самостоятельности, чувство стабильности и личной безопасности ВПЛ, обеспечение условий для повседневной жизни и соцадаптации.

Дополнительно отмечается, что бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет все условия для комфортного пребывания, помогает поддержать независимость и создает возможности восстановления привычного ритма жизни даже в сложных обстоятельствах.

