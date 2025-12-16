В Одессе начался экспериментальный проект по бесплатному проживанию и предоставлению бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.
Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Инициатива ориентирована на внутренне перемещенные лица, которые после длительного медицинского ухода нуждаются в поддержке в повседневной жизни и социальной адаптации.
Программа предусматривает бесплатное проживание в специально обустроенных помещениях сроком до 12 месяцев за счет государственного бюджета. Участники смогут воспользоваться следующими услугами:
- жилье со всеми необходимыми удобствами;
- возможность самостоятельно готовить еду и организовывать быт;
- помощь в ведении домашнего хозяйства;
- содействие в развитии и восстановлении социальных навыков;
- поддержку в преодолении сложных жизненных обстоятельств;
- привлечение специалистов или соответствующих служб при необходимости независимо от формы собственности.
Проживание предоставляют физические и юридические предоставлятели соцуслуг, которые:
- включены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг;
- отвечают критериям, определенным Кабинетом Министров;
- имеют в собственности или арендуют помещение, пригодное для предоставления услуги.
В Министерстве подчеркивают, что инициатива направлена не только на временное размещение людей, лишившихся жилья из-за войны. Основная цель – восстановление самостоятельности, чувство стабильности и личной безопасности ВПЛ, обеспечение условий для повседневной жизни и соцадаптации.
Дополнительно отмечается, что бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет все условия для комфортного пребывания, помогает поддержать независимость и создает возможности восстановления привычного ритма жизни даже в сложных обстоятельствах.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.