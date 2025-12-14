Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области охватывает сразу несколько важных инициатив, которые могут существенно поддержать людей постарше.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области включает в себя сразу несколько направлений, сообщает Politeka.

Первой остается тема субсидий. Если документы были поданы до 30 ноября включительно, субсидию назначают с 1 ноября. Если подача состоялась уже в декабре, то начисление стартует с первого числа месяца, когда было оформлено заявление.

Тем, кто уже пользуется субсидией, ничего подавать повторно не нужно. Юрист Михаил Вулах подчеркивает, что другая денежная помощь для пенсионеров в Киевской области не влияет на ее размер.

Вторым важным направлением стали пенсионные доплаты. В декабре люди, которым исполняется 70 лет, получают 300 гривен. Те, кому исполняется 75 – получат 456, а лица, которым в этом месяце исполнится 80 – будут иметь доплату 570.

Кроме того, есть возможность получить 1 000 гривен в рамках программы Зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, и это касается всех украинцев, включая пожилых людей.

Заказать эту денежную помощь для пенсионеров в Киевской области можно через сервис Действие или через Укрпочту. Люди, получающие пенсию на Укрпочте, получают выплату автоматически на тот же счет.

Также действует программа, направленная на одиноких пожилых людей, нуждающихся в дополнительном уходе. Поддержку в размере 6500 можно оформить также через Действие или Пенсионный фонд. Средства необходимо использовать в течение 180 дней с момента их поступления.

Поэтому в декабре 2025 года у старших людей есть различные возможности, которые усилят их бюджет зимой.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.