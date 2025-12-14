Актуальную информацию о времени и месте раздачи, в том числе о бесплатных продуктах для ВПЛ в Николаеве, публикуют на официальных страницах организации в социальных сетях.

Благодаря деятельности благотворительного фонда «Право на защиту» можно получить бесплатные продукты для ВПЛ в Николаеве, а также в населенных пунктах области, сообщает Politeka.

Это отмечено на сайте организации.

Организация постоянно оказывает поддержку людям, пострадавшим из-за военных действий, и внутренне перемещенным лицам, покинувшим собственные дома.

Фонд работает над тем, чтобы обеспечить тех, кто в этом больше нуждается, базовыми ресурсами. Среди основных направлений распространение продуктовых наборов, гигиенических комплектов и необходимых непродовольственных вещей. Помощь охватывает не только отдельных граждан, но коллективные центры проживания. Для таких мест предоставляют мебель, технику и другие предметы первой необходимости.

Особое внимание уделено холодному сезону. В рамках программ передают топливные брикеты, генераторы, обогреватели. Кроме того, снабжают стройматериалами для ремонтов в учреждениях социальной сферы и местах компактного поселения, обустраивают укрытие для безопасного пребывания.

Получателями поддержки выступают внутренне перемещенные лица, пострадавшие от боевых действий граждане, владельцы или балансодержатели мест жительства ВПЛ, а также учреждения, которые занимаются маломобильными людьми и людьми из уязвимых категорий.

Работники фонда регулярно выезжают в общины, включая удаленные, чтобы оценить насущные потребности и убедиться, что помощь доходит непосредственно до адресатов. Актуальную информацию о времени и месте раздачи, в том числе о бесплатных продуктах для ВПЛ в Николаеве, публикуют на официальных страницах организации в социальных сетях.

