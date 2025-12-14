Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется БФ Каритас при поддержке CRS, начинается регистрация на получение выплат на зимний период, пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбука.
Выплаты в рамках программы финансовой поддержки предусмотрены для домохозяйств, проживающих в сельской местности Ольшанской и Недригайловской территориальных общин Сумской области.
Кто может подать заявку
Право на участие в программе имеют лица, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев уязвимости:
- люди с инвалидностью I или II группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства;
- граждане пожилого возраста от 65 лет и старше;
- одинокие матери, родители или официальные опекуны несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет;
- родители или опекуны приемных детей;
- лица с тяжелыми болезнями, существенно ограничивающие физические или психические возможности и нуждающиеся в дорогостоящем лечении, расходы на которое превышают доход семьи;
- многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.
Какие документы необходимо подготовить для регистрации
Для оформления денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий заявителям необходимо предоставить:
- Паспорт (оригинал).
- Идентификационный код (оригинал).
- Справка внутри перемещенного лица.
- Реквизиты банковского счёта в формате IBAN.
- Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости.
Справка о доходах. Она может быть представлена в нескольких вариантах:
- документ по налоговой службе;
- справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через "Действие" или сайт Пенсионного фонда);
- справка из Пенсионного фонда или Фонда социального страхования о начисленных пенсионных или других социальных выплатах;
- право на доходы (для физических лиц-предпринимателей);
- другие подтверждающие документы из Государственной налоговой службы.
Получить денежную помощь в Сумской области для пенсионеров и других категорий не смогут те домохозяйства, которые уже воспользовались аналогичной поддержкой других организаций. Также участие в программе исключается для лиц, получивших статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Еще одно ограничение касается уровня дохода: если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 6160 гривен, заявка не может быть одобрена.
