Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется БФ Каритас при поддержке CRS, начинается регистрация на получение выплат на зимний период, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбука.

Выплаты в рамках программы финансовой поддержки предусмотрены для домохозяйств, проживающих в сельской местности Ольшанской и Недригайловской территориальных общин Сумской области.

Кто может подать заявку

Право на участие в программе имеют лица, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев уязвимости:

люди с инвалидностью I или II группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства;

граждане пожилого возраста от 65 лет и старше;

одинокие матери, родители или официальные опекуны несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет;

родители или опекуны приемных детей;

лица с тяжелыми болезнями, существенно ограничивающие физические или психические возможности и нуждающиеся в дорогостоящем лечении, расходы на которое превышают доход семьи;

многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

Какие документы необходимо подготовить для регистрации

Для оформления денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий заявителям необходимо предоставить:

Паспорт (оригинал).

Идентификационный код (оригинал).

Справка внутри перемещенного лица.

Реквизиты банковского счёта в формате IBAN.

Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости.

Справка о доходах. Она может быть представлена ​​в нескольких вариантах:

документ по налоговой службе;

справки ОК-5 и ОК-7 (полученные через "Действие" или сайт Пенсионного фонда);

справка из Пенсионного фонда или Фонда социального страхования о начисленных пенсионных или других социальных выплатах;

право на доходы (для физических лиц-предпринимателей);

другие подтверждающие документы из Государственной налоговой службы.

Получить денежную помощь в Сумской области для пенсионеров и других категорий не смогут те домохозяйства, которые уже воспользовались аналогичной поддержкой других организаций. Также участие в программе исключается для лиц, получивших статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Еще одно ограничение касается уровня дохода: если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 6160 гривен, заявка не может быть одобрена.

