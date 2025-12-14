График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области затронет ряд улиц в одном из населенных пунктов, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области будет касаться Турийского района Ковеля.
Работы будут производиться для обеспечения безопасной эксплуатации газовых сетей, поэтому потребители будут вынуждены оставаться без голубого топлива в течение двух дней.
Специалисты отмечают, что важно перекрыть краны перед газовыми приборами и подготовиться к временным неудобствам.
По графику отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области в поселке Турийск будет временно прекращено распределение голубого топлива 16.12 с 10:00 до 17:00 17.12.
Ограничение коснется 309 потребителей, а именно жителей улиц Жежков, Ставецкая, Торговая, Новоковельская, Воли, Майская, Садовая, Техническая, Подвальная, Подречная, Ветеринарная, Богатая, Молодежная, а также переулков Подвальный, Надрочный и Ставецкий.
Работники филиала возобновят газоснабжение после завершения работ и при наличии доступа к газовым приборам в каждом доме.
На все остальные дни пока не запланировано никаких ограничений. Обо всех плановых или аварийных работах оперативно сообщают на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".
Поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями во избежание бытовых неудобств. Кроме того, информация о порядке работ доступна через колл-центр по номеру 0 800 303 104.
