График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области позволит подготовиться к временным бытовым неудобствам.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Волынской области будет касаться Турийского района Ковеля.

Работы будут производиться для обеспечения безопасной эксплуатации газовых сетей, поэтому потребители будут вынуждены оставаться без голубого топлива в течение двух дней.

Специалисты отмечают, что важно перекрыть краны перед газовыми приборами и подготовиться к временным неудобствам.