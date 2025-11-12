Новая система оплаты за проезд в Житомире начала работу с 10 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

Все частные перевозчики, обслуживающие городские автобусные маршруты, отказались от банковских терминалов, а оплата за проезд теперь производится исключительно через автоматизированную CityCard. Наличный расчет был отменен.

Заместитель городского головы Александр Шевчук пояснил, что новая платежная система делает процесс более удобным, прозрачным и безопасным для пассажиров и перевозчиков.

По его словам, оборудование в транспорте принадлежит одной компании, принимающей все виды карт, включая Apple Pay. Кроме того, есть возможность использовать мобильное приложение или QR-код, а также создать виртуальную бесплатную карту.

Руководитель горотделения "CityCard" Юлия Гарбовская подтвердила, что на 10 ноября все маршруты работают без банковских терминалов.

"Все частные транспортные компании убрали терминалы, и теперь оплата производится исключительно через CityCard" , - отметила она.

Жители города отмечают удобство новой системы оплаты проезда в Житомире.Ксения сказала, что расчет по телефону и банковской карте очень комфортен, а пассажир Алексей добавил, что транспортная карта работает без проблем.

Водитель автобуса №19 подтвердил, что оплатить проезд можно только через CityCard.

"Терминалов нет, наличные тоже. Только "СитиКард"" , - сказал он.

Некоторые перевозчики, в том числе Аркадий Савицкий, обслуживающий городские маршруты, выступают против нового процента комиссии. Ранее компания платила 0,8% за каждую операцию через "Сбербанк", теперь - 10%.

"Цены на топливо растут, повышать тарифы не можем, но система работает" , - отметил он.

Заместитель городского головы сообщил, что управление транспорта и связи будет периодически проверять соблюдение условий договоров частными перевозчиками.

"На этой неделе уже запланированы проверки после подписания договоров и проведенных конкурсов" , - добавил Александр Шевчук.

Источник: Суспільне

