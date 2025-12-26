У деяких населених пунктах Одеської області 27 та 28 грудня 2025 року ДТЕК застосовуватиме додаткові графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про додаткові графіки відключення світла в області на суботу та неділю, 27 та 28 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про локальні знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти попередити аварійні ситуації в майбутньому. Вони діятимуть додатково до стабілізаційних графіків відключення світла, але торкнуться лише окремих населених пунктів, і лише частково.

Зокрема, за даними ДТЕК, такі обмеження в Одеській області на суботу, 27 грудня, заплановано в межах Чогодарівської сільської територіальної громади. Як повідомляє Politeka, з 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці села Чогодар, які проживають по вулицях Соборна, Степова та Незалежна.

Також додаткові графіки відключення світла в Одеській області цими вихідними торкнуться Окнянської селищної територіальної громади. 27 числа з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудуться в таких населених пунктах:

Сагайдак (вул. Вінницька);

Чорна (Молодіжна, Партизанська, Чорна).

А в неділю, 28 грудня, обмеження діятимуть так само з 8 до 19 години в селі Флора для будинків по вулицях Озерна, Верховицька, Молодіжна.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.