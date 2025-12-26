АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о дополнительных графиках отключения света в области на субботу и воскресенье, 27 и 28 декабря 2025 года, сообщает Politeka.
Речь идет о локальных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем. Они будут действовать дополнительно к стабилизационным графикам отключения света, но коснутся только отдельных населенных пунктов, и только частично.
В частности, по данным ДТЭК, такие ограничения в Одесской области на субботу, 27 декабря, запланированы в пределах Чогодаровской сельской территориальной общины. Как сообщает Politeka, с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители села Чогодар, проживающие по улицам Соборная, Степная и Независимая.
Также дополнительные графики отключения света в Одесской области в эти выходные коснутся Окнянского поселкового территориального общества. 27 числа с 8:00 до 19:00 обесточения состоятся в следующих населенных пунктах:
- Сагайдак (ул. Винницкая);
- Черная (Молодежная, Партизанская, Черная).
А в воскресенье, 28 декабря, ограничения будут действовать также с 8 до 19 часов в селе Флора для домов по улицам Озерная, Верховицкая, Молодежная.
