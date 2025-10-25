Місцеві жителі можуть ознайомитись із новим графіком руху транспорту у Вінницькій області, щоб могти планувати свої поїздки.

Новий графік руху транспорту у Вінницькій області повісили на автовокзалі в Барі, повдомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту у Вінницькій області передбачає виїзди у напрямку Вінниці у такі години: 6.05, 6.30 у понеділок та п’ятницю, 7.05, 7.15, 7.35, 7.55, 8.04, 8.30, 8.50, 9.05, 9.30.

10.00, 10.25, 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 12.55, 13.10, 13.30, 13.45, 14.05, 14.25, 14.50, 15.10, 15.20 крім суботи, 15.45, 16.20, 16.50, 17.10, 18.10, 18.40 та 19.20 год.

На маршруті Бар-Жмеринка автобуси відправляються о 6.10, 8.20, 10.00, 12.40, 14.50, 16.00 та 17.05. Окрім цього, до Кам'янець-Подільського транспорт відправляється о 9.50 та 16.45.

До Нової Ушиці через Віньківці маршрут передбачає відправлення о 11.30, а до Любомирівки через Гулі та Заміхів автобуси курсують о 14.55.

Для поїздок до Мурованих Курилівців відправлення відбувається о 13.20, 17.25 та 18.40, до Михайлівців - о 8.25 та 15.30. До Мигалівців та Козарівки передбачені рейси о 6.30 та 12.00 у середу та суботу.

Новий графік руху транспорту у Вінницькій області враховує також Верхівський напрямок. Для напрямку Бар-Володіївці передбачене відправлення о 13.00 у середу.

Бар-Мар’янівка має рейс о 13.00 щодня, а Бар-Польове через Супівку курсує тільки по четвергах о 13.00. Для Бар-Супівки автобуси курсують о 13.00 у четвер, п’ятницю та неділю, а на напрямку Бар-Буцні передбачене ранкове відправлення о 10.10.

Тож місцевим мешканцям радять враховувати точний розклад автобусів, щоб не пропустити потрібний рейс.

