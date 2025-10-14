Дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозною проблемою, що змушує населення адаптуватися до нових ринкових умов та обирати оптимальні способи придбання товарів.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області у 2025 році відчутно вплинув на мешканців регіону, ускладнивши доступ до основних товарів, повідомляє Politeka.

Найбільш помітне здорожчання спостерігається серед молочних виробів. Сьогодні літр молока коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною ціною стартує від 73,70 грн. За словами експерта «Інфагро» Максима Фастєєва, попри збільшення поставок сировини, високий попит на білки та жири утримує ціни на стабільно високому рівні.

На ситуацію вплинуло і зменшення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте частина поставок надходила ще кілька тижнів. Це підвищило внутрішню пропозицію та трохи стабілізувало ринок. Водночас виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Сезонні коливання надоїв і накопичення запасів додатково вплинули на вартість. У серпні середня ціна молока становила 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно оцінюються на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін підкреслює, що високі тарифи зумовлені скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та ростом витрат на корми й енергію. Він зазначає:

«Менше корів — менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе додаткове збільшення на 5–7%».

Часткове зниження тиску на ринок може забезпечити об’єднання фермерів, але це лише тимчасовий захід. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і користуватися акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозною проблемою, що змушує населення адаптуватися до нових ринкових умов та обирати оптимальні способи придбання товарів.

