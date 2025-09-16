Однак дефіцит продуктів у Хмельницькій області пов’язаний передусім зі зменшенням виробництва соняшникової олії.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області посилився через проблеми із соняшниковими врожаями на південних територіях, повідомляє Politeka.

Після посухи 2025 року у Херсоні аграрії змушені були ліквідовувати частину посівів. Відсутність зрошення через руйнування Каховської ГЕС та мінімальні опади призвели до того, що частина культур не дала врожаю, а пізніші сходи обіцяють лише частковий результат, який поки неможливо оцінити.

На правобережжі довга відсутність дощів — понад два місяці — змусила фермерів відмовлятися від соняшникових плантацій. Перші показники склали лише 0,2–0,3 тонни на гектар, що значно нижче очікуваного рівня. Додатково врожайність знизили заморозки навесні, шквали, буревії та нашестя сарани.

Фахівці підкреслюють: попри серйозні втрати на півдні, ситуація загалом не є катастрофічною. У Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях погодні умови дозволили аграріям розраховувати на врожай у межах 13,5–14 мільйонів тонн, що частково компенсує нестачу.

Однак дефіцит продуктів у Хмельницькій області пов’язаний передусім зі зменшенням виробництва соняшникової олії. Переробні підприємства частково переключилися на сою та ріпак, тоді як насіннєві запаси скорочуються. Уже влітку 2025 року роздрібна вартість почала рости: у червні вона становила 80,62 грн, а в липні індекс споживчих цін зріс до 100,4.

У торговельних мережах ціни суттєво різняться: у АТБ пляшка об’ємом 0,9 л коштувала 72,27 грн (літр – 80,3 грн), а в Сільпо — 96,99 грн. Схожа динаміка відзначається і в інших супермаркетах. Експерти рекомендують покупцям відстежувати акційні пропозиції, аби мінімізувати витрати восени.

