Дефіцит продуктів у Хмельницькій області став однією з ключових проблем через складний сезон для аграріїв, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки зруйнували значну частину посівів, змушуючи фермерів проводити пересівання культур. Додатково погодні умови ускладнили ситуацію: сильні зливи та град пошкодили врожай, що значно знизило загальні обсяги продукції.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, урожай пшениці виявився найнижчим за останні десять років. Якщо минулого сезону погода була сприятливою для сільгоспвиробників, то цьогоріч втрати значні. З липня ціна зерна піднялася з менше ніж 8 тисяч до майже 9 тисяч гривень за тонну. Водночас очікуваний обсяг експорту скоротиться приблизно до 15 мільйонів тонн.

На внутрішньому ринку борошно та хлібобулочні вироби залишаться доступними, однак середньорічне підвищення вартості може досягти 25%. Щодо кукурудзи, спочатку очікування були більш оптимістичними, оскільки висів відбувався пізніше, але несприятлива погода змінила прогноз. Прогнозований експорт зменшиться до 24 мільйонів тонн, а тонна продукції коштує близько 9600 гривень. Подібні тенденції спостерігаються і для ячменю та інших зернових культур.

Активізувався експорт олії, а вартість сировини для її виробництва підвищилася. Внутрішні ціни залишатимуться стабільними, незначні коливання можливі під час консерваційного сезону. Аграрії швидше реалізують сою та ріпак, остерігаючись змін у митних правилах. Липневий обсяг продажу сої збільшився на третину, що впливає на ринок.

Овочі поки доступні за цінами, але восени можливе їх подорожчання через дефіцит робочої сили та пошкоджені посіви. Всі ці фактори створюють реальні ризики, підтверджуючи, що дефіцит продуктів у Хмельницькій області стає помітною проблемою для регіону та потребує уваги споживачів.

Джерело: Новини.LIVE

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.