Дефіцит продуктів у Хмельницькій області може відчутно позначитися на сімейному бюджеті.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області може виявитися особливо відчутним на хліб, прогнозує Politeka.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у коментарі зазначив, що навіть при наявності власного виробництва пшениці та достатніх потужностей для випікання хліба, ключовим фактором для формування кінцевої вартості залишаються логістичні витрати.

"Пшениця наша, виробництво теж власне. Але підвищення цін на пальне безпосередньо впливає на підсумкову ціну хліба", — пояснив експерт.

За його прогнозами, середня ціна буханця пшеничного може сягнути 55 гривень. Хоча це не подвійне подорожчання, підвищення буде відчутним для більшості українських родин, які вже стикаються з ростом витрат на продукти та комунальні послуги.

Іван Ус додав, що ризики формування вартості також пов’язані з воєнною ситуацією. Пошкодження хлібозаводу або іншої виробничої інфраструктури призведе до миттєвого скорочення пропозиції, що спровокує дефіцит продуктів у Хмельницькій області та стрибок цін.

Станом на початок серпня 2025 року, за даними ресурсу «Мінфін», середні розцінки на хліб у магазинах України були такими: батон «Рум’янець» нарізний, 450 г — 27,90 грн; пшеничний 600–650 г — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський», 300 г — близько 44,90 грн. Прогнозовані 55 гривень означають зростання на 20–25%.

Подальші зміни вартості визначатимуть кілька факторів: розцінки на пальне як основний драйвер витрат на перевезення сировини та готової продукції; стан логістики і транспортної інфраструктури — руйнування підприємств і доріг може миттєво зменшити виробничі обсяги; врожайність та сезонність зернових культур — власне зерно потребує енергоресурсів для зберігання та переробки; стабільність гривні — важливий чинник для імпортних матеріалів і обладнання.

Отже, навіть при власному виробництві, зовнішні витрати та ризики залишаються визначальними, а дефіцит продуктів у Хмельницькій області може відчутно позначитися на сімейному бюджеті.

