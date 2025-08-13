Пенсія на Київщині стала предметом судового спору через звинувачення Пенсійного фонду України у безпідставному отриманні жінкою 125 063 гривень виплат, повідомляє Politeka.

Жінка мала посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС 1986 року, яке згодом було вилучене, а також посвідчення евакуйованої з зони відчуження.

Про це йдеться у рішенні Головного управління Пенсійного фонду в Києві від 1 січня 2025 року.

З 20 квітня 2014 року пенсіонерка перебуває на обліку у Пенсійному фонді Києва та отримує виплати за віком згідно із законом про загальнообов’язкове пенсійне забезпечення. Раніше з 19 жовтня 2002 по 30 червня 2012 року вона отримувала гроші за законом про соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Через позбавлення статусу ліквідатора у неї виникла переплата на суму 125 063 гривень.

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 15 квітня 2024 року утримання 20% переплати пенсії припинено та кошти повернено пенсіонерці. ПФУ звернувся з позовом про стягнення цієї суми як безпідставно отриманої.

Суд відмовив у задоволенні вимог ПФУ, пояснивши, що жінка не може відповідати за достовірність офіційних документів, виданих державними органами. Позивач не довів факту недобросовісного отримання коштів або наявності помилки зі свого боку.

Згідно з рішенням суду у справі № 320/22629/23, яке набрало законної сили, не було виявлено зловживань пенсіонерки або подання недостовірних даних для отримання статусу учасника ліквідації аварії. Суд підкреслив, що обов’язок повернення пенсії можливий лише за наявності об’єктивних доказів зловживань.

Отже, суд визнав позов ПФУ на стягнення переплати пенсії на Київщині у розмірі 125 063 гривень безпідставним та необґрунтованим, і відмовив у його задоволенні.

