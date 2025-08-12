Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається можливістю для тимчасової адаптації осіб, готових до відповідального проживання та взаємної підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається в окремих населених пунктах, зокрема в столиці та громадах Бородянського району, повідомляє Politeka.

Перелік доступних варіантів тимчасового розміщення без орендної плати постійно оновлюється на онлайн-платформі «Допомагай».

Особи, які втратили домівки через обставини, мають можливість отримати підтримку за умови мінімальної побутової допомоги власникам житла.

У селі Клавдієво-Тарасове (Бучанський район) доступна окрема кімната для чоловіка поважного віку. У будинку є плита, мікрохвильова піч, телевізор, холодильник, інтернет-з’єднання та необхідний посуд. Опалення забезпечується піччю, туалет розташований на подвір’ї. Душ і пральна машина знаходяться в окремій будівлі неподалік. Поруч розташовані магазин, водойма, ліс, а також є зручне транспортне сполучення з Києвом.

У столиці, на вулиці Печенізькій, пропонується варіант спільного проживання з жінкою з інвалідністю. Надано кімнату в двокімнатній квартирі, забезпечення продуктами та сплата комунальних платежів. Очікується допомога у приготуванні страв, прибиранні та виконанні інших домашніх справ.

Ще одна пропозиція доступна поблизу станції метро «Берестейська». Жінці надається кімната з усіма необхідними умовами. Передбачено супровід до медичних закладів та підтримка у щоденних побутових справах. Приміщення обладнане технікою, у будівлі є укриття.

