Подорожчання проїзду в Києві стосується не тарифів на перевезення, а вартості пластикових карток, необхідних багатьом пасажирам для щоденних поїздок, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби міської ради столиці, змінилася ціна саме на пластикові картки для оплати проїзду.

Подорожчання проїзду в Києві відображається на вартості карток, якими користуються тисячі людей щодня. З початку липня вартість звичайної синьої — становить 96 гривень, а учнівська, виготовлена індивідуально для кожної дитини, — 120 гривень.

Причиною такого подорожчання стало суттєве зростання цін на матеріали, ускладнення логістики та збільшення витрат на оплату праці за останні два роки. Виробники змушені були врахувати ці зміни й переглянути розцінки на виготовлення.

Особливо це торкається учнівських варіантів, адже вони проходять персоніфікацію, що потребує додаткових ресурсів і часу, впливаючи на кінцеву вартість.

Варто наголосити, що всі вже придбані носії залишаються дійсними. Немає необхідності купувати нові, якщо попередні працюють справно. Їх можна і надалі поповнювати без обмежень. Ті, хто вирішить придбати нові, сплачуватимуть вищу ціну.

Також важливо, що ціна на поїздки у транспорті не змінюється. Придбати або поповнити носій можна у звичних точках: терміналах на метро, касах, Т-крамницях. Крім того, доступний цифровий аналог, який зручно використовувати на смартфоні з тими ж знижками, що й пластикові картки.

До слова, Київпастранс також повідомляв українцям про новий графік руху транспорту у столиці.

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