Новий графік руху транспорту у Києві стосуватиметься тролейбусів № 3, № 40 та автобусного маршруту № 69, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Київська міська державна адміністрація з посиланням на “Київпастранс”.

Новий графік руху транспорту у Києві буде діяти ввечері з 31 липня до 3 серпня, щодня з 22:00 до 00:00. Причина – виконання ремонтних заходів на Солом’янській площі. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на “Київпастранс”.

Згідно з повідомленням, коригування стосуватиметься тролейбусів № 3 та № 40. Тролейбус № 3 прямуватиме від станції метро «Палац спорту» до вулиці Митрополита Василя Липківського, після чого рухатиметься по Січеславській, Івана Огієнка, проспекту Повітряних Сил до Севастопольської площі.

Тролейбус № 40 вирушатиме з вулиці Кадетський Гай, далі – Солом’янська площа, Повітряних Сил, Івана Огієнка, Георгія Кірпи, Січеславська, Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського, Жилянська, Шота Руставелі до станції метро «Палац спорту».

У разі повного перекриття можливі зміни в роботі автобуса № 69. У такій ситуації маршрут пролягатиме від вулиці Литвиненко-Вольгемут через Повітряних Сил, Івана Огієнка, Георгія Кірпи, Січеславську, Липківського до тієї ж станції метро.

У «Київпастрансі» рекомендують пасажирам враховувати оновлені маршрути та стежити за інформаційними оголошеннями на зупинках. Новий графік руху транспорту у Києві вводиться тимчасово для забезпечення проведення робіт.

Жителям варто враховувати ці зміни, плануючи свої справи.

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