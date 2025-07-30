Подорожчання проїзду в Києві стало неприємною новиною для місцевих мешканців, тож розповідаємо, кого саме це зачепить.

Подорожчання проїзду в Києві торкнулось і звичайних пасажирів, і учнів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Київської міської ради, у місті з 1 липня зросла ціна на пластикові картки для оплати поїздок у громадському транспорті.

Подорожчання проїзду в Києві означає, що тепер за звичайну синю транспортну карту доведеться викласти 96 гривень, а учнівська обійдеться у 120. Попри нові розцінки, вже придбані раніше картки залишаються чинними і ними можна користуватись як і раніше.

Зміни у вартості пов’язані з рядом причин. За останні два роки значно зросли витрати на виготовлення, виросли витрати на логістику, подекуди змінились і технологічні процеси. Виробники зазначають, що нові розцінки стали вимушеним кроком.

Ще однією причиною, яка вплинула на підняття цін, стала різниця у виготовленні самих карт. Сині виробляються масово, їх тираж досить великий. А от учнівські – це персоналізований продукт, що потребує більше ресурсів і часу на обробку. Через це й підвищена вартість саме на них

Варто зазначити, що дані нововведення не означають саме подорожчання проїзду в Києві. На вартість самих поїздок це не вплине. Тобто, оплатити квиток у трамваї, автобусі чи метро можна за звичним тарифом.

Мешканці столиці, які вже мають даний інструмент, можуть і надалі поповнювати його через термінали на станціях метро, каси метрополітену або спеціальні Т-крамниці. Тож місцевим мешканцям не варто хвилюватися про якісь кардинальні зміни.

Звісно, новини про підняття цін на фоні складної економічної ситуації вцілому по всій Україні, не радують. Проте, наразі ростуть ціни на всі, навіть найбазовіші, товари та послуги, тож українцям залишається лиш звикати.

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