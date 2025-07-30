Подорожание проезда в Киеве стало неприятной новостью для местных жителей, поэтому рассказываем, кого именно это коснется.

Подорожание проезда в Киеве коснулось и обычных пассажиров и учеников, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Киевского городского совета, в городе с 1 июля выросла цена на пластиковые карты для оплаты поездок в общественном транспорте.

Подорожание проезда в Киеве означает, что теперь за обычную синюю транспортную карту придется выложить 96 гривен, а ученическая обойдется в 120. Несмотря на новые расценки, уже приобретенные ранее карты остаются в силе и ими можно пользоваться по-прежнему.

Изменения в стоимости связаны с рядом причин. За последние два года значительно выросли затраты на изготовление, выросли затраты на логистику, иногда изменились и технологические процессы. Производители отмечают, что новые рассценки стали вынужденным шагом.

Еще одной причиной, повлиявшей на повышение цен, стала разница в изготовлении самих карт. Синие производятся массово, их тираж достаточно велик. А вот учащиеся – это персонализированный продукт, требующий больше ресурсов и времени на обработку. Поэтому и повышенная стоимость именно на них

Следует отметить, что данные нововведения не означают самое подорожание проезда в Киеве. На стоимость самих поездок это не повлияет. То есть оплатить билет в трамвае, автобусе или метро можно по привычному тарифу.

Жители столицы, уже имеющие данный инструмент, могут и дальше пополнять его через терминалы на станциях метро, кассы метрополитена или специальные Т-магазины. Так что местным жителям не стоит волноваться о каких-то кардинальных переменах.

Конечно, новости о повышении цен на фоне сложной экономической ситуации в целом по всей Украине не радуют. Однако сейчас растут цены на все, даже самые базовые, товары и услуги, поэтому украинцам остается только привыкать.

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