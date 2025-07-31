Новый график движения транспорта в Киеве вводится на время для обеспечения проведения работ.

Новый график движения транспорта в Киеве будет касаться троллейбусов №3, №40 и автобусного маршрута №69, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевпасстранс".

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать вечером с 31 июля по 3 августа, ежедневно с 22:00 до 00:00. Причина – выполнение ремонтных мероприятий на Соломенской площади. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевпасстранс".

Согласно сообщению, корректировка будет касаться троллейбусов № 3 и № 40. Троллейбус № 3 будет следовать от станции метро «Дворец спорта» до улицы Митрополита Василия Липковского, после чего будет двигаться по Сичеславской, Ивану Огиенко, проспекту Воздушных Сил до Севастопольской площади.

Троллейбус № 40 будет отправляться с улицы Кадетский Гай, дальше – Соломенская площадь, Воздушных Сил, Ивана Огиенко, Георгия Кирпы, Сичеславская, Липковского, Гетмана Павла Скоропадского, Жилянская, Шота Руставели до станции метро «Дворец спорта».

При полном перекрытии возможны изменения в работе автобуса № 69. В такой ситуации маршрут будет пролегать от улицы Литвиненко-Вольгемут через Воздушных Сил, Ивана Огиенко, Георгия Кирпы, Сичеславскую, Липковского до той же станции метро.

В «Киевпасстрансе» рекомендуют пассажирам учитывать обновленные маршруты и следить за информационными объявлениями на остановках. Новый график движения транспорта в Киеве вводится на время для обеспечения проведения работ.

Жителям следует учитывать эти изменения, планируя свои дела.

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