Подорожание проезда в Киеве касается не тарифов на перевозку, а стоимости пластиковых карт, необходимых многим пассажирам для ежедневных поездок, сообщает Politeka.

По информации пресс-службы городского совета столицы, изменилась цена именно на пластиковые карты для оплаты проезда.

Подорожание проезда в Киеве отражается на стоимости карт, которыми пользуются тысячи человек ежедневно. С начала июля стоимость обычной синей составляет 96 гривен, а ученическая, изготовленная индивидуально для каждого ребенка, — 120 гривен.

Причиной такого удорожания стал значительный рост цен на материалы, усложнение логистики и увеличение затрат на оплату труда за последние два года. Производители были вынуждены учесть эти изменения и пересмотреть расценки на изготовление.

Особенно это касается ученических вариантов, ведь они проходят персонификацию, что требует дополнительных ресурсов и времени, влияя на конечную стоимость.

Следует отметить, что все уже приобретенные носители остаются действительными. Нет необходимости покупать новые, если предыдущие работают исправно. Их можно и дальше пополнять без ограничений. Те, кто решит приобрести новые, будут платить более высокую цену.

Также важно, что цена поездки в транспорте не меняется. Приобрести или пополнить носитель можно в привычных точках: терминалах на метро, кассах, Т-магазинах. Кроме того, доступен цифровой аналог, который удобно использовать на смартфоне с теми же скидками, что и пластиковые карты.

К слову, Киевпасстранс также сообщал украинцам о новом графике движения транспорта в столице.

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