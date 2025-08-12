Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается возможностью для временной адаптации лиц, готовых к ответственному проживанию и взаимной поддержке.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется в отдельных населенных пунктах, в частности в столице и общинах Бородянского района, сообщает Politeka.

Список доступных вариантов временного размещения без арендной платы постоянно обновляется на онлайн-платформе «Допомагай».

Лица, лишившиеся дома из-за обстоятельств, имеют возможность получить поддержку при условии минимальной бытовой помощи владельцам жилья.

В селе Клавдиево-Тарасово (Бучанский район) доступна отдельная комната для мужчины почтенного возраста. В доме есть плита, микроволновка, телевизор, холодильник, интернет-соединение и необходимая посуда. Отопление снабжается печью, туалет расположен во дворе. Душ и стиральная машина находятся в отдельном здании неподалеку. Рядом расположены магазин, водоем, лес, а также удобное транспортное сообщение с Киевом.

В столице, на Печенежской улице, предлагается вариант совместного проживания с женщиной с инвалидностью. Предоставлена комната в двухкомнатной квартире, обеспечение продуктами и оплата коммунальных платежей. Ожидается помощь в приготовлении блюд, уборке и исполнении других домашних дел.

Еще одно предложение доступно вблизи станции метро "Берестейская". Женщине предоставляется комната со всеми необходимыми условиями. Предусмотрено сопровождение в медицинские учреждения и поддержка по ежедневным бытовым делам. Помещение оборудовано техникой, в здании есть укрытие.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается возможностью для временной адаптации лиц, готовых к ответственному проживанию и взаимной поддержке. Дополнительную информацию можно получить, обратившись к владельцам объявлений.

