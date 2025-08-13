Суд принял решение по делу о пенсии в Киевской области.

Пенсия на Киевской области стала предметом судебного спора по обвинению Пенсионного фонда Украины в безосновательном получении женщиной 125 063 гривен выплат, сообщает Politeka.

У женщины было удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС 1986 года, которое впоследствии было изъято, а также удостоверение эвакуированной из зоны отчуждения.

Об этом идет речь в решении Главного управления Пенсионного фонда в Киеве от 1 января 2025 года.

С 20 апреля 2014 года пенсионерка состоит на учете в Пенсионном фонде Киева и получает выплаты по возрасту по закону об общеобязательном пенсионном обеспечении. Ранее с 19 октября 2002 года по 30 июня 2012 года она получала деньги по закону о социальной защите пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Из-за лишения статуса ликвидатора у нее возникла переплата на сумму 125063 гривен.

Решением Киевского окружного административного суда от 15 апреля 2024 года содержание 20% переплаты пенсии прекращено и средства возвращено пенсионерке. ПФУ обратился с иском о взыскании этой суммы как безосновательно полученной.

Суд отказал в удовлетворении требований ПФУ, объяснив, что женщина не может отвечать за достоверность официальных документов, выданных государственными органами. Истец не доказал факт недобросовестного получения средств или наличия ошибки со своей стороны.

Согласно решению суда по делу № 320/22629/23, вступившему в законную силу, не было выявлено злоупотреблений пенсионерки или представления недостоверных данных для получения статуса участника ликвидации аварии. Суд подчеркнул, что обязанность возврата пенсии возможна только при наличии объективных доказательств злоупотреблений.

Следовательно, суд признал иск ПФУ на взыскание переплаты пенсии в Киевской области в размере 125 063 гривен безосновательным и необоснованным, и отказал в его удовлетворении.

