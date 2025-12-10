В регіоні відбудуться чергові видачі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області у низці населених пунктів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області надається у вигляді продуктових наборів, які доступні українцям, повідомляє Politeka.net.

Підтримка доступна від благодійного фонду «Посмішка ЮА».

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про заплановані роздачі продуктових наборів, що надаються Всесвітньою продовольчою програмою ООН для жителів Запорізької області. У період з 08.12.2025 по 12.12.2025 включно в регіоні відбудуться чергові видачі гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області у низці населених пунктів.

У межах Біленьківської громади Запорізького району роздачі заплановані в селах Мар’ївка та Лисогірка. В Оріхівській громаді Пологівського району отримати продуктові набори зможуть мешканці міста Оріхів. Крім того, у Преображенській громаді Пологівського району допомога буде доступна у Вільнянці, Микільському та Васинівці.

Фонд наголошує, що адреси видачі та точний час роздачі продуктів у кожному населеному пункті громадяни можуть знайти у соціальних мережах своїх громад. Для зручності усі офіційні сторінки громад зібрані за посиланням на порталі Запорізької обласної державної адміністрації.

Для додаткових питань або уточнень передбачені контактні телефони. Громадяни можуть звертатися на гарячу лінію благодійного фонду «Посмішка ЮА».

Продуктові набори надаються в межах гуманітарної підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з благодійним фондом «Посмішка ЮА». Якщо потрібно, можу зробити коротшу новинну версію або адаптувати текст під соціальні мережі.

