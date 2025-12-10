Графік відключення газу на 11 грудня в Одесі тягне за собою побутові незручності для окремих місцевих мешканців.

Графік відключення газу на 11 грудня в Одесі торкнеться житлових будинків, держустанов та приватних компаній, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті акціонерного товариства "Одесагаз" проінформували, що графік відключення газу на 11 грудня в Одесі складено для того, щоб мешканці та заклади могли заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та забезпечити безпечне користування газовими приладами.

Згідно з повідомленням, графік відключення газу на 11 грудня в Одесі передбачає тимчасове припинення газопостачання у зв’язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою провулок Дачний 2.

Обмеження газопостачання почнеться о 9:00 і триватиме до 18:00. У звʼязку з цим, обмеження торкнуться приватних будинків за такими адресами:

Фонтанська дорога 92/94, 106/27, 106, 108/2, 108/3, 108/6, 155, 155/1-3к, 155/4, 157, 157/1-19, 159, 159/1,2,3,4,5,6, 165, 165 уч1 кв 1,2,3, уч2 кв 1,2,3, 165 уч.9, уч11, 165/1, 180/1.

Окрім цього, незручності будуть терпіти й різні заклади. До списку потрапили школа №87 на Львівській 5 та №106 на провулку Дачний 1.

Окрім цього, тимчасове припинення подачі блакитного палива стосуватиметься й санаторіїв "Чорне Море" та "Горького", а також ресторану "Риба" на Фонтанській дорозі 155/4 і 165.

До списку тих, хто зіштовхнкться із незручностями, потрапить і комплекс "Шустов" за адресою Фонтанська дорога 159/1,2,3,4,5,6.

Фахівці управління експлуатації газового господарства наголошують, що під час відключення мешканцям варто перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт газопостачання буде відновлено.

