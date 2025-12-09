У Полтавській області на 10 грудня запроваджено графіки відключення світла у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.net

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

За даними громад, АТ «Полтаваобленерго» виконуватиме роботи на мережах, що може спричинити тимчасові перерви в електропостачанні для місцевих споживачів. У межах оприлюдненого графіка відключення світла в Полтавській області на 10 грудня окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до дев’яти годин.

Зокрема, у населеному пункті Зачепилівка електроенергії не буде з 10:00 до 16:00 на визначених вулицях:

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лісна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пров.Огородний (б. 1),

пров.Озерний (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

пров.Сосновий (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкільна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

Також без світла залишиться село Дубина — відключення триватимуть з 8:00 до 17:00 на окремих вулицях, вказаних у повідомленні громади.

Балівська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 87А, 92),

провулок Балівський (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Вільхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26 б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78),

Новоселівська (б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),

провулок Новоселівський (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),

провулок Степовий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),

Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18 а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87).

У селі Лисівка можливі перерви в електропостачанні з 08:00 до 17:00 за встановленими адресами:

Лугова (б. 12),

Новоселівська (б. 10, 12, 14, 16, 18, 20),

Центральна (б. 18, 19, 21/3).

Крім того, цього ж дня з 08:00 до 17:00 електроенергію планово вимикатимуть у Мала Перещепина на визначених вулицях: