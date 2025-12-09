У Полтавській області на 10 грудня запроваджено графіки відключення світла у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.net
Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.
За даними громад, АТ «Полтаваобленерго» виконуватиме роботи на мережах, що може спричинити тимчасові перерви в електропостачанні для місцевих споживачів. У межах оприлюдненого графіка відключення світла в Полтавській області на 10 грудня окремим мешканцям доведеться готуватися до тривалих вимкнень, які можуть тривати до дев’яти годин.
Зокрема, у населеному пункті Зачепилівка електроенергії не буде з 10:00 до 16:00 на визначених вулицях:
- Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),
- Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),
- Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),
- Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),
- Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),
- Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),
- Лісна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),
- Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),
- пров.Огородний (б. 1),
- пров.Озерний (б. 1, 3, 5, 7, 9),
- Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),
- Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),
- пров.Сосновий (б. 1, 3, 4),
- Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),
- Шкільна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).
Також без світла залишиться село Дубина — відключення триватимуть з 8:00 до 17:00 на окремих вулицях, вказаних у повідомленні громади.
- Балівська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 87А, 92),
- провулок Балівський (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),
- Вільхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26 б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78),
- Новоселівська (б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),
- провулок Новоселівський (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),
- провулок Степовий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),
- Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18 а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87).
У селі Лисівка можливі перерви в електропостачанні з 08:00 до 17:00 за встановленими адресами:
- Лугова (б. 12),
- Новоселівська (б. 10, 12, 14, 16, 18, 20),
- Центральна (б. 18, 19, 21/3).
Крім того, цього ж дня з 08:00 до 17:00 електроенергію планово вимикатимуть у Мала Перещепина на визначених вулицях:
- Зелена (б. 15, 23, 25),
- Красносільська (б. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 24),
- Ламаний (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 27),
- Незалежності (б. 1 А, 3, 5),
- Степана Остапченка (б. 5),
- Халтуріна (б. 1, 2, 4, 6, 7).
Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:
- Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.
- Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.
- Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.
- На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».
Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.
