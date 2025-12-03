Робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює сфери безпеки, торгівлі та сервісу.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області стає більш доступною та різноманітною, повідомляє Politeka.

Платформа work.ua зібрала актуальні вакансії для людей старшого віку з різним досвідом і навичками. Зокрема, готельно-ресторанна мережа Everest запрошує охоронців на вахтовий графік. Зарплата коливається від 12 000 до 15 000 гривень залежно від кількості змін. Вимоги до кандидатів — охайний зовнішній вигляд і відсутність шкідливих звичок.

У торговельній мережі пропонують посаду касира з оплатою 18 200 гривень. Працевлаштування офіційне, виплати стабільні, двічі на місяць. Працівники мають змогу купувати товари за гуртовими цінами, отримують навчання та підтримку від керівництва. Основні навички — уважність, відповідальність і працьовитість.

Компанія Vodafone Retail Україна шукає продавців-консультантів. Заробіток залежить від активності працівника та становить від 22 000 до 30 000 гривень. Гарантовані офіційний статус, оплачувана відпустка, лікарняні, медичне страхування та гнучкий графік. Додатково співробітники отримують пільговий мобільний зв’язок для родини та друзів.

Загалом робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює сфери безпеки, торгівлі та сервісу, надаючи можливість залишатися активними, отримувати стабільний дохід та користуватися соціальними гарантіями.

Мешканцям радять регулярно перевіряти платформи вакансій, щоб вчасно обирати підходящі пропозиції.

Такі можливості допомагають пенсіонерам залишатися соціально активними та підтримувати фінансову стабільність навіть після виходу на пенсію.

