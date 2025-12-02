Безкоштовне житло для переселенців у Київській області, навіть якщо воно надається конкретній особі чи родині, не переходить у приватну власність.

Деякі категорії населення мають право отримати від держави службове або соціальне безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Що відомо про нерузомість, яку можуть отримати українці.

За законом Про житловий фонд соціального призначення квартиру можуть отримати такі категорії населення:

люди з інвалідністю або важкими хворобами, які не можуть проживати у спільному житлі

громадяни, які проживають у будівлях, визнаних аварійними

діти-сироти після завершення навчання, які не мають власного помешкання

внутрішньо переміщені особи, які не мають житла на території, підконтрольній Україні

сім'ї, в яких наявна житлова площа на особу у менш ніж 7 квадратів

люди з дуже низьким середньомісячним доходом.

Безкоштовне житло для переселенців у Київській області надається тільки людям, які не мають ресурсів для існування або перебувають у складних життєвих обставинах.

Хто може отримати нерухомість позачергово

Станом на 2025 рік у першу чергу дім видається таким категоріям громадян:

сім'ї загиблих військових

реабілітовані жертви політичних репресій

учасники бойових дій, ветерани війни та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни

постраждалі від Чорнобильської катастрофи

діти-сироти й діти з інвалідністю

постраждалі внаслідок стихійних лих або надзвичайних ситуацій

багатодітні родини з 5 і більше дітьми.

Мінімальна норма житлової площі для соціального житла становить 13,65 квадратного метра на одну особу. У разі потреби місцева влада може виділити додатково до 10 квадратних метрів або надати окрему нерухомість, залежно від обставин. Воно може бути у вигляді окремої кімнати в комунальній квартирі, повноцінної квартири або приватного будинку.

Важливо зазначити, що соціальне житло, навіть якщо воно надається конкретній особі чи родині, не переходить у приватну власність. Держава передає його лише у користування на визначений строк відповідно до договору соціального найму.

Щоб отримати його від держави, необхідно пройти кілька етапів. Спершу слід звернутися до місцевого органу влади та надати документи, які підтверджують право на пільгу або свідчать про складні життєві обставини. Далі проводиться перевірка умов, після чого комісія приймає рішення про взяття особи або родини на облік. Після цього залишається очікувати на виділення будинку або відповідної компенсації у порядку черги.



