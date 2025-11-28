Стало відомо, хто має право на грошову допомогу в Хаоківській області, окрім пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається українцям, що відповідають важливим критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Харківській міській раді й розповіли, як це зробити й хто може це зробити.

Мешканці, які потребують грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області на придбання дров чи іншого твердого пічного палива, можуть звернутися із заявою до районних управлінь соціального захисту населення в Харкові.

Прийом документів здійснюють за такими адресами:

Індустріальний — вул. Біблика, 6

Київський — вул. Сумська, 78

Салтівський — просп. Тракторобудівників, 144

Немишлянський район — просп. Льва Ландау, 48

Новобаварський район — вул. Різдвяна, 1

Основ’янський район — просп. Аерокосмічний, 7

Слобідський район — вул. Вишнева, 3

У мерії наголошують, що в окремих випадках може знадобитися попередній запис. Актуальні контакти управлінь соцзахисту розміщені на офіційному сайті.

Хто має право на грошову допомогу в Хаоківській області, окрім пенсіонерів:

Міжнародні організації, що беруть участь у програмі, аналізують кожне звернення та ухвалюють рішення про надання коштів у порядку пріоритетності. Насамперед допомогу спрямовують на підтримку вразливих категорій населення. До них належать:

сім’ї, які вже отримують житлову субсидію або пільгу на тверде паливо;

самотні пенсіонери, які втратили працездатність;

одинокі матері чи батьки, а також ті, хто виховує дітей після смерті одного з батьків і отримує відповідну державну допомогу;

родини, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю та домогосподарства, у складі яких є дитина чи діти з інвалідністю;

внутрішньо переміщені сім’ї, які проживають окремо (крім тих, хто мешкає у закладах, що отримують компенсацію за комунальні послуги);

дитячі будинки сімейного типу, де виховуються діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування;

прийомні сім’ї, у яких виховується хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт чи дітей, залишених без опіки батьків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: деяким українцям можуть відмовити в пільзі та змінити розмір виплат.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати квартиру у 2025 році, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів в Харкові: як можна отримати грошові надбавки.