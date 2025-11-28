Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається українцям, що відповідають важливим критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили у Харківській міській раді й розповіли, як це зробити й хто може це зробити.
Мешканці, які потребують грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області на придбання дров чи іншого твердого пічного палива, можуть звернутися із заявою до районних управлінь соціального захисту населення в Харкові.
Прийом документів здійснюють за такими адресами:
- Індустріальний — вул. Біблика, 6
- Київський — вул. Сумська, 78
- Салтівський — просп. Тракторобудівників, 144
- Немишлянський район — просп. Льва Ландау, 48
- Новобаварський район — вул. Різдвяна, 1
- Основ’янський район — просп. Аерокосмічний, 7
- Слобідський район — вул. Вишнева, 3
У мерії наголошують, що в окремих випадках може знадобитися попередній запис. Актуальні контакти управлінь соцзахисту розміщені на офіційному сайті.
Хто має право на грошову допомогу в Хаоківській області, окрім пенсіонерів:
Міжнародні організації, що беруть участь у програмі, аналізують кожне звернення та ухвалюють рішення про надання коштів у порядку пріоритетності. Насамперед допомогу спрямовують на підтримку вразливих категорій населення. До них належать:
- сім’ї, які вже отримують житлову субсидію або пільгу на тверде паливо;
- самотні пенсіонери, які втратили працездатність;
- одинокі матері чи батьки, а також ті, хто виховує дітей після смерті одного з батьків і отримує відповідну державну допомогу;
- родини, які отримують допомогу при народженні дитини;
- багатодітні сім’ї;
- люди з інвалідністю та домогосподарства, у складі яких є дитина чи діти з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені сім’ї, які проживають окремо (крім тих, хто мешкає у закладах, що отримують компенсацію за комунальні послуги);
- дитячі будинки сімейного типу, де виховуються діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування;
- прийомні сім’ї, у яких виховується хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт чи дітей, залишених без опіки батьків.
