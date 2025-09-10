Не всі українські сім’ї мають право на отримання житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

У вересні частина українців отримала житлові субсидії для пенсіонерів у Харківській області у зміненому розмірі, повідомляє Politeka.net.

Пояснення надали у пресслужбі ПФУ.

Причиною змін у розмірі житлових субсидій для пенсіонерів у Харківській області стало проведення Пенсійним фондом України перерахунку виплат для домогосподарств, у яких суттєво змінилися доходи.

В результаті деякі одержувачі отримали їх у більшому або меншому розмірі порівняно з попереднім місяцем. Це пов’язано з тим, що в серпні 2025 року Пенсійний фонд провів перерахунок для сімей, чий середньомісячний дохід за останні періоди змінився більш ніж на 50 відсотків.

Перерахунок здійснюється шляхом порівняння доходів домогосподарств за I та II квартали 2025 року з доходами за III та IV квартали 2024 року. У разі зростання доходів розмір зменшується, а при їх зниженні — відповідно збільшується.

Водночас не всі українські сім’ї мають право на отримання житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області. Існує чіткий перелік обставин, за яких допомога може бути відмовлена.

Зокрема, пільга не призначається домогосподарствам, які мають борги за комунальні послуги понад три місяці на суму більше 680 гривень, якщо тільки не було укладено договір реструктуризації заборгованості або вона не оскаржена в судовому порядку.

Відмову також можуть отримати сім’ї, у складі яких повнолітні члени перебували за кордоном понад 60 днів у період, за який враховуються доходи для нарахування субсидії.

Крім того, допомога не надається, якщо серед членів домогосподарства є повнолітні безробітні, отримувачі доходу нижчого за мінімальну заробітну плату або ті, хто не сплачує єдиний соціальний внесок (за винятком студентів та одержувачів соціальної пенсії). Відмову можуть отримати сім’ї, у яких хтось протягом року придбав товари на суму понад 50 тисяч гривень, мав депозит більше 100 тисяч гривень, купував валюту на суму понад 50 тисяч гривень або не повернув надміру виплачену субсидію за попередні періоди.

