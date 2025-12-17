Графік відключення газу з 18 до 19 грудня у Сумській області створить побутові незручності для окремих жителів регіону.

Графік відключення газу з 18 до 19 грудня у Сумській області введуть через планові газонебезпечні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 18 до 19 грудня у Сумській області охопить кілька населених пунктів.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися, перекрити крани на газових приладах та забезпечити доступ фахівцям для безпечного відновлення подачі блакитного палива.

Перш за все, графік відключення газу з 18 до 19 грудня у Сумській області охоплює село Плавинище на території Роменської міської громади. Тут близько 380 споживачів тимчасово залишаться без газопостачання з 08:00 18.12 до 13:00 19.12.

Причиною стане проведення планових робіт, які мають забезпечити безпечну експлуатацію газових мереж у зимовий період та уникнути аварій.

У Липоводолинській громаді також будуть тимчасові обмеження за такими адресами села Лучка: Зарічна, Лесі Українки, Лісова, Лугова, Молодіжна, Набережна, Покровська, Садова, Шевченка, Шкільна.

Тут орієнтовно 282 споживачі залишаться без блакитного палива з 06:00 до 17:00 18.12. Такі заходи дозволяють своєчасно перевірити стан трубопроводів та газових приладів, а також запобігти аварійним ситуаціям у холодну пору року.

Мешканців закликають бути пильними і заздалегідь відключити газові прилади, не намагатися користуватися блакитним паливом під час робіт і забезпечити присутність у будинках для представників філії, які будуть виконувати обов’язкову перевірку на щільність системи газопостачання.

