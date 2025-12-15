Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах включає компенсації ветеранам за пошкоджене житло та підтримку переселенців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах цього сезону надається громадянам похилого віку, які залишилися без житла або опинилися в складних умовах через бойові дії, повідомляють місцеві органи влади, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на забезпечення безпечного проживання та мінімальної побутової підтримки для старших мешканців.

Проєкт передбачає розміщення у модульному містечку, де створені базові умови для життя. Соціальні служби приймають документи, перевіряють достовірність наданих даних і формують чергу на поселення, щоб гарантувати прозорий порядок отримання місць.

Заяву можна подати особисто за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Співробітники консультують щодо оформлення пакета документів, перевіряють правильність даних та надають роз’яснення. Для реєстрації потрібні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. У разі звернення родини додаються відомості про кожного члена.

Містечко обладнане необхідними умовами для відновлення повсякденного життя, отримання побутової допомоги, а також для гарантування безпеки. Передбачені також і фінансові виплати: гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах включає компенсації ветеранам за пошкоджене житло та підтримку переселенців для оплати оренди у безпечних районах цього міста. Це допомагає зменшити фінансовий тиск та стабілізувати повсякденні умови старших людей.

Місцеві органи також радять українцям подавати заявки завчасно, щоб вчасно отримати підтримку та скористатися всіма доступними можливостями програми.

