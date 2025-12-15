З 14 грудня набрав чинності новий графік руху поїздів з Харкова, який суттєво розширив можливості для подорожей.

Новий графік руху поїздів з Харкова ввела "Укрзалізниця" на важливих напрямках, якими подорожують українці, повідомляє Politek.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

З 14 грудня набрав чинності новий графік руху поїздів з Харкова, який суттєво розширив можливості для міжнародних подорожей. Новий розклад передбачає низку зручних маршрутів, що дозволяють дістатися до віддалених країн Європи лише з однією комфортною пересадкою, а також так само зручно повернутися в Україну.

У межах оновлення «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних напрямків з 11 до 17. Це дало змогу пасажирам із різних регіонів країни отримати кращі сполучення з містами Центральної та Західної Європи.

Одним із ключових маршрутів нового графіка стало залізничне сполучення між Слобожанщиною та Європейським Союзом. Експрес №63/64 «Оберіг» сполученням Харків — Київ — Перемишль відіграє важливу роль у забезпеченні зручного виїзду зі сходу України до європейських країн.

У місті Перемишль пасажири мають можливість здійснити пересадку на низку поїздів європейського сполучення, що курсують до Німеччини, Австрії та Чехії.

Згідно з розкладом, поїзд №63/64 «Оберіг» щоденно відправляється з Харкова о 23:50, з Києва — о 08:05, зі Львова — о 14:49 та прибуває до Перемишля о 16:59. Уже через годину, о 17:54, з Перемишля вирушає поїзд EN 417 / EC 40417 у напрямку Мюнхена, який прибуває до кінцевої станції о 10:24. Цей маршрут також передбачає зупинки у великих європейських містах: у Відні поїзд зупиняється о 05:25, у Зальцбурзі — о 08:30, у Празі — о 07:46.

Окрім цього, додаткові можливості для подорожей відкриває експрес №93/94 сполученням Харків — Київ — Холм, який курсує щоденно. Відправлення з Харкова відбувається о 16:56, з Києва — о 23:57, а прибуття до Холма заплановане на 10:47.

Таким чином, оновлений графік руху пасажирських поїздів значно розширив міжнародне залізничне сполучення.

