Визначені категорії громадян можуть розраховувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Правила надання цих виплат регулюються чинним законодавством і визначаються на офіційній сторінці Правозахисної спілки ВГОІ у Facebook.

Допомога призначена для осіб, які втратили здоров’я через воєнні дії, і розмір компенсації залежить від групи інвалідності або конкретних обставин. Закон встановлює суму виплат: особи з інвалідністю першої групи можуть отримати до 800 тисяч гривень, другої – 500 тисяч, третьої – 200 тисяч. У разі смерті постраждалого право на кошти переходить до членів родини, які можуть розраховувати на 1 мільйон гривень.

Для оформлення підтримки необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або подати заявку дистанційно через електронні сервіси порталу е-послуг. Право на отримання виплат мають кілька категорій осіб: працівники критичної інфраструктури, державні службовці та представники місцевого самоврядування, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, що виникли під час виконання службових обов’язків після 24 лютого 2022 року.

Важливо зазначити, що кошти не нараховуються автоматично. Щоб скористатися фінансовою підтримкою, необхідно подати повний пакет документів та підтвердити право на компенсацію. Цей процес вимагає певних зусиль, але він гарантує отримання значної допомоги для постраждалих осіб та їхніх сімей.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області забезпечує суттєву підтримку тим, хто постраждав під час військових дій, допомагаючи покрити базові потреби та поліпшити матеріальний стан у складний період.

