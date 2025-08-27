У Харківській області продовжують працювати програми гуманітарної допомоги, в тому числі й для пенсіонерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на відновлення житла та поліпшення умов життя для тих, хто найбільше цього потребує, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті Карітас Харків, серед усіх інших вразливих категорій, гуманітарна допомога в Харківській області надається й для пенсіонерівю

На сайті організації зазначено, що наразі в регіоні діє проєкт «Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні» та ініціатива, яка покликана полегшити життя людей через надання послуг по догляду вдома.

Відповідно до умов першої ініціативи, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається у вигляді відновлення помешкань, які зазнали малих чи середніх пошкоджень після лютого 2022 року.

Це стосується зламаних вікон і рам, дверей, пошкоджених стін, стель, частин покрівлі чи елементів конструкцій, а також систем електропостачання.

Ще один напрямок, який діє у громаді, має назву «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома». Його мета надати турботу і підтримку самотнім літнім людям, невиліковно хворим, переселенцям, які потребують сторонньої підтримки.

Професійна команда спеціалістів робить усе, щоб підопічні могли якомога довше залишатися у власних оселях і вести відносно незалежне життя.

У рамках цього проєкту надаються такі послуги як догляд за тілом, ведення господарства, консультування родичів щодо основ догляду, а також можливість користуватися реабілітаційним обладнанням.

Додатково здійснюється спостереження за станом здоров’я. Медичні процедури включають вимірювання тиску, рівня цукру у крові, обробку ран, закапування очей тощо.

