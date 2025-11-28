Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області вводиться "Укрзалізницею" на кількох важливих маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

У грудні на Дніпропетровщині відбудуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим частина приміських поїздів курсуватиме за зміненими маршрутами та оновленим графіком. Укрзалізниця повідомляє, що такі коригування та новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області є тимчасовими та спрямовані на забезпечення безпеки руху.

У період з 8 по 11 грудня буде змінено розклад руху поїзда 6277, який прямує за напрямком Лозова – Дніпро. Експрес вирушатиме зі станції Павлоград-1 раніше, о 07:20 замість попереднього часу 07:36. Прибуття до Дніпра також відбуватиметься трохи раніше — о 09:49 замість 09:58. Таким чином, пасажирам рекомендують заздалегідь скоригувати свої плани та прибути на станцію завчасно.

Крім того, зміни торкнуться й міжнародного сполучення. Експрес 63/64 Харків — Перемишль прибуватиме до польського міста о 16:59, після чого пасажири матимуть можливість зручно пересісти на потяг EN417 Carpatia за маршрутом Перемишль — Прага — Мюнхен. Відправлення цього поїзда заплановане на 17:51, що дає змогу без поспіху здійснити пересадку і продовжити подорож прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.

"Укрзалізниця" підкреслює, що всі пересадки в обох напрямках ретельно узгоджені, тож пасажири зможуть однаково комфортно повертатися додому, як і вирушати за кордон.

Компанія просить мандрівників враховувати зазначені зміни під час планування зимових поїздок.

