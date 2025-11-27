Частина переселенців ризикують залишитися без грошової допомоги для ВПО у Миколаївській області.

Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області може бути втраченою, до списку потрапили вісім категорій переселенців, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

До 1 листопада 2025 року деякі категорії внутрішньо переміщених осіб мали пройти обов’язкову ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати соціальні виплати. Ті, хто не встиг виконати цю процедуру вчасно, ризикують залишитися без грошової допомоги для ВПО у Миколаївській області.

Вимога стосувалася восьми груп, серед яких малозабезпечені сім’ї, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема з інвалідністю.

До цієї категорії також належать батьки-вихователі та прийомні батьки, які отримують виплати за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях, а також діти з тяжкими захворюваннями.

Інші групи включають осіб, які не мають права на пенсію, осіб з інвалідністю, отримувачів допомоги на догляд, осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату.

Незабаром до цієї процедури можуть приєднатися і переселенці-пенсіонери, яких зобов’яжуть пройти ідентифікацію до кінця 2025 року.

Крім невиконання вимоги щодо ідентифікації, існує низка інших причин, через які ВПО можуть втратити виплати. Більшість із них пов’язані з фінансовими показниками. Наприклад, перевищення доходу родини понад 9444 гривні на одну особу або наявність депозиту на суму понад 100 тисяч гривень призводить до припинення виплат.

Також переселенці можуть втратити допомогу у разі зміни місця проживання та повернення до старого житла. Без виплат залишаться й ті внутрішньо переміщені особи, які понад 30 днів перебувають за кордоном без поважних причин.

Таким чином, дотримання вимог щодо ідентифікації та фінансових критеріїв є обов’язковим для продовження отримання соціальної допомоги внутрішньо переміщеними особами.

Джерело: На пенсії.

