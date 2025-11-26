Дефіцит продуктів у Львівській області поступово стає помітним не лише на полицях магазинів, а й відображається на гаманцях покупців.

Дефіцит продуктів у Львівській області видно на прикладі мʼяса, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Львівській області став однією з ключових причин стрімкого зростання цін на м’ясо, яке помітне ще з початку року.

Аналітики зазначають, що вартість свинини зросла вже на третину, а в річному вимірі підвищилася більш ніж наполовину. Скорочення чисельності тварин, особливо у приватних господарствах, призвело до браку продукції на ринку.

Через це закупівельні цінники невпинно зростають, і у вересні живу вагу свиней беконних порід оцінювали майже у 100 гривень за кілограм.

Імпорт м’яса також різко зріс. У серпні до країни ввезли понад 4 тисячі тонн свинини, що майже на половину більше, ніж місяцем раніше.

Загальний обсяг імпорту за вісім 8 2025 року сягнув 15 тисяч тонн, що майже у 8 разів перевищує показники минулого року. Такий результат став найвищим з 2022 року.

Очікується, що до кінця поточного року обсяги ввезення перевищать 25 тисяч тонн. Найбільше постачань прогнозується у другій половині року, адже в цей час європейські ринки стають вигіднішими для закупівель через зниження цін на свинину в ЄС.

Попри певну компенсацію завдяки імпорту, дефіцит продуктів у Львівській області залишається відчутним. За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні нараховувалося близько 4,8 мільйона свиней.

Це на 5 відсотків менше, ніж торік, хоча з початку року кількість тварин збільшилася на понад 300 000. Незважаючи на це, пропозиція м’яса все ще обмежена.

