Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало помітним для більшості споживачів і торкнулося ключових позицій, які щодня з’являються у кошиках мешканців регіону, повідомляє Politeka.

За інформацією Головного управління статистики, з початку року індекс споживчих цін піднявся на 0,8%, досягнувши позначки 6,9%. Найбільше зростання відчули продовольчі товари та безалкогольні напої.

В окремих категоріях подорожчання було особливо відчутним. Наприклад, гречані крупи додали у вартості 11,8%, а курячі яйця – 8,3%. Ці товари традиційно користуються високим попитом, тому такі зміни суттєво впливають на бюджет домогосподарств. Вартість овочів також зросла: огірки подорожчали в 1,7 раза, помідори – в 1,6 раза, що пояснюється сезонними коливаннями та обмеженою пропозицією на ринку.

Менш стрімко, але все ж стабільно, зросли розцінки на сало, оливкову олію та продукцію переробки зернових культур. Показники зростання у цих категоріях склали від 4,3% до 5,6%. Серед молочки, кондитерських та цукрових виробів, риби, сирів, хліба та соняшникової олії підвищення цін було більш помірним, від 1,3% до 2,8%, що частково компенсує загальне подорожчання для споживачів.

Проте частина товарів у регіоні подешевшала. Серед них найпомітніше – фрукти, ціни на які знизилися на 5,1%. Також подешевшали цибуля на 17,3%, картопля на 6,8%, капуста білокачанна на 5,9%, морква на 4,6%, буряк – на 0,5%. Цукор у вартості зменшився на 1,8%. Експерти відзначають, що ціни на сезонні овочі та фрукти традиційно демонструють зворотну динаміку напередодні зимового періоду.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області показує, що ринок залишається нестабільним, а динаміка на окремі товари відрізняється. Фахівці радять споживачам планувати покупки заздалегідь, порівнювати пропозиції в різних магазинах та користуватися сезонними знижками. Це допоможе зменшити витрати та забезпечити стабільний доступ до необхідних продуктів у повсякденному житті.

Загалом ситуація демонструє, що навіть за помірного зростання індексу, конкретні категорії продуктів можуть відчутно змінюватися у вартості. Це означає, що споживачам варто уважно слідкувати за ринковою ситуацією, звертати увагу на локальні пропозиції та коригувати плани закупівель, аби уникнути надмірних витрат і зберегти стабільний рівень споживчих потреб.

