АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попередило про нові локальні графіки відключення світла в області на період із 27 по 29 листопада 2025 року.

Енергетики в Одеській області з 27 по 29 листопада знову проводитимуть профілактичні роботи в мережах, через що застосовуватимуть відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові обмеження діятимуть у межах Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області. Графіки відключення світла будуть застосовувати з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

27 листопада – Будаївці (вул. Довженка), Гулянка (Джерельна, Дружби, Лелеча, Новоселівська, Прикордонна, Шевченка, Лесі Українки, Хмельницього, Шкільна), Федорівка (Дачна, Мисливська), Платонове (Степова), Розівка (Франка);

28 – Окни (вулиця Європейська), Одаї (Лесі Українки).

Також графіки відключення світла на цей період заплановано в межах Куяльницьої сільської територіальної громади в Одеській області, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у пʼятницю, 28 листопада, з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудеться в селі Климентове, а 29 числа, також із 8 до 19 години, – в селах Нестоїта, Климентове (по вул. Центральна) та Станіславка (Центральна, Комарівська, Зарічна).

Енергетики відзначають, що це лише додаткові локальні обмеження, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, що має підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від аварійних ситуацій.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.