Енергетики в Одеській області з 27 по 29 листопада знову проводитимуть профілактичні роботи в мережах, через що застосовуватимуть відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.
Зокрема додаткові обмеження діятимуть у межах Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області. Графіки відключення світла будуть застосовувати з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:
- 27 листопада – Будаївці (вул. Довженка), Гулянка (Джерельна, Дружби, Лелеча, Новоселівська, Прикордонна, Шевченка, Лесі Українки, Хмельницього, Шкільна), Федорівка (Дачна, Мисливська), Платонове (Степова), Розівка (Франка);
- 28 – Окни (вулиця Європейська), Одаї (Лесі Українки).
Також графіки відключення світла на цей період заплановано в межах Куяльницьої сільської територіальної громади в Одеській області, повідомляє Politeka.
За даними ДТЕК, у пʼятницю, 28 листопада, з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудеться в селі Климентове, а 29 числа, також із 8 до 19 години, – в селах Нестоїта, Климентове (по вул. Центральна) та Станіславка (Центральна, Комарівська, Зарічна).
Енергетики відзначають, що це лише додаткові локальні обмеження, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, що має підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від аварійних ситуацій.
