У Київській області є можливість отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області залишаються важливим видом підтримки для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області доступні тим, хто потребує негайної допомоги. Особливо це стосується людей, які залишилися без підтримки близьких або перебувають у ситуаціях, коли самостійно забезпечити себе харчуванням просто неможливо.

Саме тому у Фастові вже тривалий час працює соціальна їдальня, яку створив Благодійний Фонд Святого Мартіна. Тут щодня готують домашні страви.

Безкоштовні продукти у Київській області надають для пенсіонерів та самотніх, бездомних людей. Заклад приймає відвідувачів шість днів на тиждень з понеділка по суботу, а обіди тут видають з 13:30 до 14:00.

Страви готують за рецептами традиційної української кухні, тому кожен відвідувач може розраховувати на просту, теплу і дійсно домашню їжу.

Для тих, хто не може дістатися до їдальні особисто, працює доставка. Волонтери привозять їжу додому і таким чином дають змогу отримати допомогу навіть тим, хто має проблеми зі здоров’ям або пересуванням.

Особливе навантаження соціальна їдальня отримує у святкові періоди. На Різдво та Великдень команда волонтерів проводить благодійні акції та зустрічі на вокзалі, де збираються бездомні та подорожні. Щодня їдальня на вулиці Зигмунда Козаря, 13 приймає від 50 до 100 людей.

Кожен з них отримує гарячий обід, а волонтери стежать за порядком, працюють на кухні та допомагають відвідувачам. Усього щодня чергують чотири волонтери. Двоє готують їжу, а двоє працюють у залі, де подають страви та зустрічають гостей.

