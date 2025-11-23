В Киевской области есть возможность получить бесплатные продукты для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области остаются важным видом поддержки для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области доступны нуждающимся в немедленной помощи. Особенно это касается людей, которые остались без поддержки близких или находятся в ситуациях, когда самостоятельно обеспечить себя питанием просто невозможно.

Именно поэтому в Фастове уже долгое время работает социальная столовая, созданная Благотворительным Фондом Святого Мартина. Здесь каждый день готовят домашние блюда.

Бесплатные продукты в Киевской области предоставляют для пенсионеров и одиноких, бездомных людей. Заведение принимает посетителей шесть дней в неделю с понедельника по субботу, а обеды здесь выдают с 13:30 до 14:00.

Блюда готовят по рецептам традиционной украинской кухни, поэтому каждый посетитель может рассчитывать на простую, тёплую и действительно домашнюю еду.

Для тех, кто не может добраться до столовой лично, работает доставка. Волонтеры привозят еду домой и таким образом позволяют получить помощь даже тем, кто испытывает проблемы со здоровьем или передвижением.

Особую нагрузку социальная столовая получает в праздничные периоды. В Рождество и Пасху команда волонтеров проводит благотворительные акции и встречи на вокзале, где собираются бездомные и путешественники. Ежедневно столовая на улице Зигмунда Козаря, 13 принимает от 50 до 100 человек.

Каждый из них получает горячий обед, а волонтеры следят за порядком, работают на кухне и помогают посетителям. Всего каждый день дежурят четыре волонтера. Двое готовят еду, а двое работают в зале, где подают блюда и встречают гостей.

