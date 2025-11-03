Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області відбувається на регулярній основі, проте виплачується не всім українцям похилого віку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається літнім людям, що відповідають певним категоріям та умовам.

Відповідно до статей 4 і 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" КМУ внесли постанову, на підставі якої стали можливі нові виплати пенсіонерам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області відбувається на регулярній основі одиноким пенсіонерам - щомісяця - і залежить від прожиткового мінімуму.

Фінансова підтримка оформлюється тільки для українців, які відповідають таким вимогам:

за віком - 80 років або старше;

за співжиттям - самотні;

за наявністю пенсії - тільки за старістю;

за станом здоров'я - потреба в регулярному догляді.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області, старшим за 80 років, неможлива за наявності пенсії по інвалідності - громадянин України не повинен отримувати жодних інших виплат, крім пенсії по старості. Крім того, необхідність догляду потрібно підтверджувати документально за допомогою лікарських висновків.

Кожному пенсіонеру, який хоче отримати таку добавку до пенсії, потрібно звернутися до ПФУ з пакетом документів, у якому будуть:

висновки лікарів про стан здоров'я і необхідність догляду;

паспорт та ІПН;

виписка про те, що жодних інших виплат, крім пенсії, літній українець не отримує.

Важливо розуміти, що це не одноразова допомога пенсіонерам - якщо рішення ПФУ буде позитивним, щомісяця українець пенсійного віку отримуватиме на 944 грн більше, ніж зазвичай.

