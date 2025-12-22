Потрібно врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 23 грудня під час планування своїх справ.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 23 грудня будуть діяти в частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Планові відключення електроенергії охоплять низку населених пунктів області через масштабні ремонтні роботи.

Через плановий ремонт не буде електрики з 10 до 16 години у насленому пункті Красносілля:

Героїв пров., 2.

Лісова, 6-10, 13-19, 21, 24-29, 34-36, 38-42, 44-47, 49-50, 52, 55, 65, 72.

Партизанів України, 9, 17, 23, 29, 31, 34-36, 39-40, 42, 45-46, 51.

Польова, 5, 13, 21, 25.

Степова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66.

Степова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66. Тиха, 10.

Чигиринська, 48, 52, 54-55, 60, 67, 69, 71-72, 74, 77-78, 81, 83, 89.

Знеструмлення також заплановане з 10:00 до 16:00 (6 годин поспыль). Обмеження стосуватимуться окремих вулиць у населеному пункті Триліси:

Б.Хмельницького, 1, 3, 5, 8, 10-14.

Котляра, 1, 4, 7, 10-12, 15-17, 29, 34.

Шаповала, 3-6, 8-11, 19, 21-22, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38-39.

Еолгоспний пров., 1, 3.

Молодіжна, 1-2, 5-7, 9-12, 14.

Набережна, 1-4, 6, 10-11, 13, 15-17, 20, 23-24, 28, 35, 45.

Нова, 1-2.

Перемоги, 4, 8-10, 10А, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 38А, 42.

Шевченка, 2-6, 8, 10-11, 13-14.

Тиха, 2-3, 8-9, 15, 19, 21, 25, 27.

Тихий пров., 3.

У селі Травневе заплановані ремонтні роботи, які триватимуть з 9 до 15 години. Тому світло буде відсутнє за такими адресами:

Молодіжна, 1, 4-11, 13, 15-16, 18-21, 21а, 24-28, 30, 32, 34.

Садова, 6, 9-11, 13-14, 17, 21, 26-32, 34-37, 39-44, 46-48, 50-51, 53-59, 61, 63-64, 67, 70, 72, 74-76, 78, 80.

Центральна, 1-10, 13, 15, 18, 20-28, 28А, 29-32, 34-37, 39, 41-45, 47-52, 53а, 54-56, 63, 65.

У Кропивницькому планові обмеження триватимуть з 09:00 до 15:00 за визначеною адресами:

Андріївська, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47в, 49, 51, 53, 55, 59, 64, 66б, 67, 67А, 67Б, 69, 71, 73/19, 73А, 77-78, 80, 83, 89.

Великовисківський пров., 17, 17/82.

Вокзальна, 67, 69, 71, 73, 75, 77.

Габдрахманова, 13/28, 15, 17, 19, 23/60, 25, 27, 29, 30/26, 31/3, 32, 34/57, 34а.

Госпітальний 1-й пров., 9-12, 12а, 13-19.

Госпітальний 2-й пров., 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9, 11, 13, 15, 17.

Госпітальний 3-й пров., 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20/75.

Грецький пров., 9, 14/76, 17, 19.

Громадівців пров., 2, 4, 7.

Західний пров., 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Травневий пров., 3, 5, 7-18, 20.

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 23 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.