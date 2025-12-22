Следует учесть график отключения света в Кировоградской области на 23 декабря во время планирования своих дел.

Графики отключения света в Кировоградской области на 23 декабря будут действовать в части населённых пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Плановые отключения электроэнергии охватят ряд населенных пунктов области из-за масштабных ремонтных работ.

Из-за планового ремонта не будет электричества с 10 до 16 часов в насленном пункте Красносилля:

Героив пер., 2.

Лисова, 6-10, 13-19, 21, 24-29, 34-36, 38-42, 44-47, 49-50, 52, 55, 65, 72.

Партизан Украины, 9, 17, 23, 29, 31, 34-36, 39-40, 42, 45-46, 51.

Польова, 5, 13, 21, 25.

Степова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 6

Чыгырынська, 48, 52, 54-55, 60, 67, 69, 71-72, 74, 77-78, 81, 83, 89.

Обесточение также запланировано с 10:00 до 16:00 (6 часов после). Ограничения будут касаться отдельных улиц в населенном пункте Трылисы:

Б.Хмельницкого, 1, 3, 5, 8, 10-14.

Котляра, 1, 4, 7, 10-12, 15-17, 29, 34.

Шаповала, 3-6, 8-11, 19, 21-22, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38-39.

Эолхозный пер., 1, 3.

Молодежная, 1-2, 5-7, 9-12, 14.

Набережна, 1-4, 6, 10-11, 13, 15-17, 20, 23-24, 28, 35, 45.

Нова, 1-2.

Перемогы, 4, 8-10, 10А, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 38А, 42.

Шевченкв, 2-6, 8, 10-11, 13-14.

Тыха, 2-3, 8-9, 15, 19, 21, 25, 27.

Тыхый пер., 3.

В селе Травневе запланированы ремонтные работы, которые продлятся с 9 до 15 часов. Поэтому свет будет отсутствовать по следующим адресам:

Молодижна, 1, 4-11, 13, 15-16, 18-21, 21а, 24-28, 30, 32, 34.

Садова, 6, 9-11, 13-14, 17, 21, 26-32, 34-37, 39-44, 46-48, 50-51, 53-59, 61, 63-64, 67, 70, 72, 74-7

Центральна, 1-10, 13, 15, 18, 20-28, 28А, 29-32, 34-37, 39, 41-45, 47-52, 53а, 54-56, 63, 65.

В Кропивницком плане ограничения продлятся с 09:00 до 15:00 по определенному адресу:

Андриивська, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 47в, 49, 51, 53, 55, 59, 64, 66б, 67, 67А, 67Б, 69, 71, 73 83, 89.

Великовисковский пер., 17, 17/82.

Вокзальна, 67, 69, 71, 73, 75, 77.

Габдрахманова, 13/28, 15, 17, 19, 23/60, 25, 27, 29, 30/26, 31/3, 32, 34/57, 34а.

Госпитальный 1-й пер., 9-12, 12а, 13-19.

Госпитальный 2-й пер., 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9, 11, 13, 15, 17.

Госпитальный 3-й пер., 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20/75.

Греческий пер., 9, 14/76, 17, 19.

Громадивцив пер., 2, 4, 7.

Захидный пер., 6, 8, 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Травневый пер., 3, 5, 7-18, 20.

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 23 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

